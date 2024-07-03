Yanlış teşhis candan ediyordu

Üniversite öğrencisi İkbal Cengiz'in hayatı önce geçtiğimiz sene meydana gelen büyük depremle ardından da yaşadığı hastalıkla tamamen değişti. "Depremzedesin, psikolojiktir, geçer" denilen genç kız tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Ancak yaşadığı kalp yetmezliğinin nedeninin akciğer hipertansiyonu olduğu ortaya çıktı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli ve ekibi tarafından ameliyat edilen Cengiz, "Şimdi maraton bile koşabilirim" diyor.Adana'da yaşayan 23 yaşındaki edebiyat fakültesi öğrencisi olan İkbal Cengiz, 6 Şubat depremini ailesiyle Adana Kozan'da yaşadı. Psikolojik olarak da çok sarsılan Cengiz, ilk olarak kalbinde ağrı hissetti, daha sonra da nefes almakta güçlük çekti ve adeta kalbinin sesini duymaya başladı. Şikâyetlerinden kurtulmak için doktor doktor gezdi ancak Cengiz'e kalbinin çok sağlam olduğu, psikolojisi bozulduğu için ve fazla kiloları nedeniyle bunları yaşadığı söylendi. Genç kadın yaşadığı bu zor günleri, "Ben de artık bu durumun psikolojik olduğuna inandım ve ilaç kullanmaya başladım. Diyet yapıyordum ve sigarayı da azalttım ancak şikâyetlerim gün geçtikçe artıyordu. Yürüyemiyordum ve okula da gidemediğim için okulumu dondurmak zorunda kaldım. Bir adım atsam ikinciyi atamıyordum ve bu genç yaşımda tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuştum. Kalp yetmezliği beni adım adım ölüme götürüyormuş, haberim yokmuş. Bunun nedeni de akciğer hipertansiyonuymuş" diye anlattı.