Yanlış teşhisle hayatı altüst oldu

Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, Kışlalı'ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi. Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı. Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi. Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, Kışlalı'ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi. Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'nde dün yeniden duruşma görüldü. Dava yine ertelendi. Kışlalı, "Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.