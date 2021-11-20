Haberler Yaşam Haberleri Yanlışlıkla çocuklarını ezdi: İkizlerden biri öldü diğeri yaralı
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Yanlışlıkla çocuklarını ezdi: İkizlerden biri öldü diğeri yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yanlışlıkla çocuklarını ezdi: İkizlerden biri öldü diğeri yaralı
Antalya'da kamyoneti ile geri manevra yapan baba Muhammet Kaya, ikiz çocukları 3 yaşındaki Araf ve Aras Kaya'yı ezdi. İkizlerden Araf kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akıllara durgunluk veren kaza ikindi vakti Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kaya, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtulup yola koşan ikiz çocukları Araf ve Asaf'ı ezdi.

Korkunç kazada kamyonetin altında kalan ikiz kardeşler yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniği'ne getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkizlerden durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Şoka giren baba, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanlışlıkla çocuklarını ezdi: İkizlerden biri öldü diğeri yaralı
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