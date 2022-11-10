Yanlışlıkla pet şişedeki siyanürü içmişti: İşyeri sahibi kusurlu çıktı

58 yaşındaki İsmail Aslan, 23 Haziran 2016 günü İstanbul Bayrampaşa'daki sanayi sitesi içindeydi. Özel bir plastik işiyle uğraşan şirketin kapısındaki çöp kovalarının olduğu bölgedeki karton içindeki yarım litrelik pet şişeyi gören Aslan, su zannettiği sıvıyı içti. İsmail Aslan'ın sıvıyı içtiğini gören işletme sahibi Ahmet E., yaşlı adamın yanına gittiğinde ise Aslan hayatını kaybetmişti.

SİYANÜRÜ İÇMİŞ

Aslan'ın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme raporuna göre; işyeri giriş kapısı sağ yan tarafındaki çöp kovalarının ve karton kolinin içerisinde çeşitli çöplerin atılı vaziyette bulunduğu, mavi renkli çöp kovasının içerisinde pet şişe içerisinde zehirli olduğu düşünülen sıvının olduğu ve Aslan'ın içtiği sıvının siyanür olduğunun tespit edildi. İş yeri sahibi Ahmet E.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

"NE YAPTIN OĞLUM DEDİM"

Ahmet E., 'İsmail Aslan'ın elinde pet şişe vardı.. Ben şahsa ne yaptığını sordum, Şahıs bana pet şişe içerisinde bulunan maddeden içtim dedi. Bende şahsa kızarak sen ne yaptın oğlum dedim. Biranda önüme düştü. Ben çevrede bulunanlara bağırarak yardım istedim. Çevrede bulunanlar bana yardımı etti. Şahsı kendi aracıma alarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürdüm. Şahsın pet şişe içerinde içmiş olduğu madde bizim çöpe atmış olduğumuz atık maddedir. Bu maddeleri temizlik görevlileri alarak götürmektedirler. Ben suçsuzum' diye konuştu.

BİLİRKİŞİ İŞYERİ SAHİBİNİ KUSURLU BULDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi raporuna göre; tehlikeli kimyasallarla çalışılan ve bilgisi olmadığı işyerinde bilmediği pet şişeyi içmemesine rağmen Aslan'ın kendi can ve güvenliğini riske attığı, Ahmet E.'nin ise işyeri dışından gelenler için yeterli bilgilendirme, ikaz ve uyarıyı yapmadığı, siyanür gibi tehlikeli maddeleri işaretlemediği ve bu maddelere erişime engel olmadığından tali kusurlu olduğu anlatıldı. Ahmet E. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.