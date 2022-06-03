Yanlışlıkla salıverilen mahkûm teslim oldu

ABD'de yanlışlıkla tahliye edilen mahkûm, polise gidip bir yanlışlık olduğunu belirterek teslim oldu. Washington eyaletinde yaşayan Jeremey Bennett isimli genç adam, 2015'te soygun ve cinayetten suçlu bulunarak 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, ceza infaz kurumu bünyesindeki Düzeltme Departmanı'nın yaptığı yanlış hesaplama, durumu değiştirdi. Mahkemenin, mahkûmun suçu işlediği sırada yaşının küçük olması nedeniyle cezasını düşürme kararını yanlış yorumlayan departman, yaklaşık 20 yıl daha hapis yatması gereken Bennett'i tahliye ettirdi. Bennett, yanlış hesaplama sonucu geçen hafta serbest bırakıldı.Daha uzun bir süre hapiste kalmayı bekleyen mahkûm, gardiyanlara "Bir hatanız olmalı" diyerek itiraz etse de hapishaneden çıkarıldı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Mahkûm Bennett, serbest bırakıldıktan kısa süre sonra kendi rızasıyla polise teslim oldu. Hatanın anlaşılması üzerine Bennett yeniden hapse konuldu. Düzeltme Departmanı, gönderilen kararda cezanın "infaz edildiği" belirtildiği için mahkûmu serbest bıraktıklarını söyleyerek bir hata yapmadıklarını savundu.