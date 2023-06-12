Yanlışlıkla yaşlı adamı öldürmüşlerdi... Biri elini beline atınca paniklemişler

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak motosikletli saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındılar. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.