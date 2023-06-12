Yanlışlıkla yaşlı adamı öldürmüşlerdi... Biri elini beline atınca paniklemişler

Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi üzerinde 6 Haziran 2023 tarihinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli, kahvehaneye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün(64) vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz adlı kişide yaralandı. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün'ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GİTTİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak motosikletli saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındılar. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.