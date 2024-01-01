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Giriş Tarihi: 1.1.2024 21:46 Son Güncelleme: 1.1.2024 21:52

Yanlız yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan 41 yaşındaki Mesut Aşçıoğlu evinde ölü bulundu.

Remzi YILMAZ
Yanlız yaşadığı evde ölü bulundu

İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan bir evde yanlız yaşayan Mesut Aşcıoğlu'nun arkadaşları, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri Aşçıoğlu'nun yalnız yaşadığı eve sevk edildi. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Aşçıoğlu'nun evine gelen ekipler, cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından Aşçıoğlu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yanlız yaşadığı evde ölü bulundu
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