‘Yapamazsın’ denilen tüm engelleri aştım

O, genleri gereği sadece erkeklerde görülen DMD hastalığına sahip dünyadaki sadece iki kadından biri... 23 yaşındaki Yıldız Yılmaz sıradışı öyküsüne rağmen hayata karşı gösterdiği azmiyle büyük takdir görüyor. Türkiye
'yi sarsan Büyük Marmara Depremi
'nden bir gün önce, 15 Ağustos 1999'da henüz 6 aylıkken üzerine çaydanlıktan sıcak su dökülen Yıldız, önce Bursa
'ya ardından yanık tedavisi için İstanbul
'a kaldırıldı. Evleri depremde yıkıldı. 7 yaşında yürüme güçlüğü çekince DMD hastalığı teşhisi kondu. "Ben en son 7 yaşımda koştum" diyen Yıldız için doktorlar, "En fazla 20 yaşına kadar yaşar" diyordu. 5 yıl süren ameliyatlar da pes ettirmedi. 15 yaşında kalbi durunca aylarca yoğun bakımda kaldı. Annesi sıkılmasın diye kantinden boyama kalemi ve defter alınca yepyeni bir yolculuk başladı.
O gün bugündür Yıldız, "Resimlerimi çiziyor, umutlarımı renklendiriyorum. En büyük hayalim Contemporary
'de eserlerimin sergilenmesi" diyerek kağıda hayat veriyor. Yılmaz bugüne kadar 5 resim sergisi açtı, 2 kitap yazdı. "İnsanların yapamazsın dediği tüm engelleri aştım ben" sözleriyle motivasyonunu her zaman diri tuttu. Yıldız, "Annem yıllarca beni sırtında taşıyarak okula götürdü. "Eğer üzerime çaydanlık dökülmeseydi ve tedaviye ailecek İstanbul'a gitmeseydik şu an ne ben ne ailem hayatta olmayacaktık. Yaşadığımız bina tamamen yıkıldı" dedi.