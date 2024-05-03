İş hayatından sosyal hayata kadar etki eden yapay zekâ gönül işlerine de el attı. OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların çoğu eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor. 185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırma, yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini gösterdi. Bu ihtiyacı karşılamak için ise Ex-Terminator adlı yapay zekâ aracı geliştirildi. Ücretsiz kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgiliyi kolayca siliyor. Ex-Terminator amacın, 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmak ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmak' olduğunu belirtti.