Yapay zekâ ile sesten hipertansiyon tespit edilecek

Kanada'da bilim insanları, kişilerin ses kayıtlarını kullanarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığını tespit edebilen yapay zekâ temelli yeni bir yöntem geliştirdi. Klick Labs tarafından yapılan çalışmaya katılan 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini bir mobil uygulamaya kaydetmeleri istendi. Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi. Çalışmanın yazarı Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın soruna daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz" dedi.