Yapay zekâ, it dalaşında pilotu 90 saniyede yendi

Çin ordusuna bağlı Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden araştırmacılar, yapay zekânın sadece 90 saniyede insan pilotu yenmeyi başardığını belirtiyor. Çin'de yayın yapan Acta Aeronautica et Astronautica Sinica adlı bilimsel dergide yayımlanan deneyde iki küçük, sabit kanatlı insansız hava aracı kullanıldı. Uçaklar birbiriyle yakın mesafede çeşitli manevralar yaparak çatıştı. İt dalaşına girişen savaş uçakları, genellikle birbiri çevresinde burgu gibi dönüşler ve taciz manevraları yapıyor. Bu çatışma, bir uçağın diğerini vurabilecek konuma gelme veya diğer uçak tarafından şekilde konumlanmaya çalışmasıyla ilerliyor. Çinli araştırmacılar işte bu tür bir çatışmada insan pilotun yapay zekâdan kaçamadığını belirtiyor. Makalede "Yapay zekânın kral olacağı hava savaşı dönemi ufukta" ifadeleri yer aldı.