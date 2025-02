Yapay zekâ öğrencinin ‘lala’sı olacak

Günümüzde artık hayatın her alanına giren yapay zekâ, eğitimin de her kademesinde kullanılıyor. Yeni nesil, yapay zekânın tüm araçlarını kullanabiliyor. Peki yapay zekâ gerçekten faydalı bir araç mı yoksa bir tehdit mi? Bu teknoloji gerçekten meslekleri yok edecek mi? Bu konu Bahçeşehir Koleji'nin geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlediği ''Eğitimde Yapay Zekânın ABC'si" konferansında enine boyuna masaya yatırıldı. Yapay zekânın artık vazgeçilmez bir teknoloji olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz Samur, "Yapay zekâ, öğrenmek isteyen öğrenci için Osmanlı şehzadelerinin lala sistemine benziyor. Bilgiyi isteyen her öğrencinin artık bir lalası var diyebiliriz. İstediği her konuda yapay zekâdan eğitim alabilir" dedi. Gelecekte çok sayıda mesleğin ortadan kalkacağını söyleyen Prof. Samur, "Bize raporlar diyor ki 2033 yılına kadar 300 milyon iş ortadan kalkacak, 500 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Yapay zekâyı kullanabilenler bir adım ileriye çıkacak. O zaman benim çocuğumun bu yapay zekâyı kullanarak geleceğe hazırlanması gerekiyor" dedi.

EL BECERİSİ DEĞERLENECEK

Samur, özellikle bilgiye dayalı mesleklerin daha erken ortadan kalkacağını dile getirdi. Buna karşılık yapay zekânın yeni meslekleri ortaya çıkaracağını da ifade eden Prof. Dr. Yavuz Samur, el becerisi ile yapılan mesleklerin ise kaybolmayacağına dikkat çekti. Samur terzilerin, berberlerin, marangozların, inşaat işçilerinin gelecekte çok daha değerli olacağını söyledi.