Yapay zekâ programlarına öğrencilerden yoğun ilgi

YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Yapay Zekâ Akademik Tez Programı'na (ATP) öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'deki 119 üniversiteden, 58 farklı bölümden 421 başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan üniversiteler sırasıyla Gazi, Yıldız Teknik, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok ve Fırat Üniversitesi oldu. ATP için SSB tarafından belirlenen 71 konu başlığından 62'si, en az 1 kez tercih edildi. Yapılan 421 başvurudan 288'i bireysel, 68'i takım olmak üzere 356'sı kabul edildi. Kabul edilen başvurulardan 258'ini lisans, 98'sini yüksek lisans seviyeleri oluşturdu. Kabul alan öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayiinde yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve ülkenin savunma kabiliyetlerine katkıda bulunma fırsatını yakaladı. Öğrenciler, bitirme veya yüksek lisans tezi çalışmalarını üniversitelerdeki akademik danışmanlarıyla devam ettirecek ancak sektör uzmanlarından ek teknik destek ve rehberlik alacak. Sektör uzmanlarıyla öğrenciler ve akademisyenler arasındaki etkileşimi artıracak etkinlikte yapılacak sunumlarda en başarılı öğrencilere, aday mühendislik, staj programı, yurtdışı konferans katılım desteği, proje desteği gibi ödüller verilecek.