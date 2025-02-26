Yapay zekâ sağlık koçu olacak

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Özgür Sezer, sağlık alanında 11 yapay zekâ projesini açıkladı. Yapay zekâ projelerinde LLM (büyük dil modelleri) konusunda zorlandıklarını belirten Sezer hedeflerinin Anadolu insanının dilini anlayacak bir model olduğunu belirtti. "Beyin BT, Kanamalı İnme Yapay Zeka Projeleri"nin olduğunu belirten Sezer, burada BT görüntülerinden inme tespiti yaptıklarını söyledi.

KANSERDE ERKEN TEŞHİS

Henüz çalışma ve pilot uygulamada olan projelerin başında "BT Toraks" çalışmasının geldiğini belirten Sezer, projeyle erken teşhis yapılacağını bildirdi. Sezer, beyin ölümünden organ naklini kolaylaştıracak yapay zekâ çalışması olduğunu belirtti. Yapay zekâ ile anne bebek ölümlerinin azaltılacağını ifade eden Sezer, Ulusal Mamografi Projesi ile 40 yaş üstü kadın hastalar için yürütülen çalışmada yüzde 92 başarı yakalandığını kaydetti.