Yapay zekâ sohbet robotları yanıltıyor

GÜNÜMÜZDE insan hayatının neredeyse her alanına giren yapay zekânın güvenilirliği konusundaki tartışmalar sürüyor. Yeni bir araştırmaya göre, en popüler 10 yapay zekâ sohbet robotundan alınan yanıtların üçte biri yanlış bilgi içeriyor. ABD merkezli haber derecelendirme şirketi NewsGuard, sohbet robotlarının artık 'yeterli bilgim yok' demekten kaçındığını bildirdi. Bu durum ise 2024'e kıyasla daha fazla yanlış bilgi üretilmesine yol açtı. NewsGuard, sohbet robotlarını 10 yanlış iddia üzerinden test etti. Raporda ayrıca, yanlış bilgi verme oranı en yüksek sohbet robotlarına yer verildi. Raporda bazı sohbet robotlarının, Rusya bağlantılı dezenformasyon operasyonlarının ürettiği sahte haber sitelerini kaynak olarak gösterdiği belirtildi.