Yapay zeka teknolojisi şirketleri nasıl etkiledi? "Yeni bir dönüşümün arifesindeyiz"

McKinsey & Company Associate Partner Sertan Eratay, Harvard Business Review Türkiye'den Ebru Yonca Çapa'nın "Fijital Dünya" programına konuk oldu. Sertan Eratay'ın yapay zeka ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

İlk olarak teknoloji tarihinde önemli kırılma anlarını özetleyen Sertan Eratay şöyle konuştu:

"YENİ BİR DÖNÜŞÜMÜN ARİFESİNDEYİZ"

"Aslında geçmişe baktığımızda geçmiş son belki de 20 yılda, belli teknolojinin getirdiği kırılma anları ve kırılma dönemleri oluyor. Geçmişe baktığımızda, tabii ki kişisel bilgisayarların hayatımıza girmesi böyle bir kırılma anı, internetin hayatımıza girmesi böyle bir kırılma anı, daha sonra ticaretin e-ticaret haline dönmesi ve e-ticaretten aslında alışverişlerin ve ticaretin gelişmesi böyle bir kırılma anı ve tabii ki mobil teknolojilerin hayatımıza artık cep telefonları ve mobil broadband'in girmesi, mobil teknolojilerin girmesi bir kırılma anı ve bunların etrafında hem şirketler hem tüketiciler müthiş bir dönüşümle, müthiş bir adaptasyonla işte hem ticaretin hem günlük yaşantının hem sosyal yaşantının bu teknolojiler ekseninde ve etrafında değiştiğini, geliştiğini görüyoruz.

İşte bugün sosyal medyayı telefonumuzdan kullanıyoruz bundan belki 10 sene önce Facebook'u bilgisayardan kullanırken. Şimdi yine böyle bir dönüşümün arifesindeyiz ve herkesin konuştuğu en büyük teknolojik trend yapay zeka. Yapay zeka aslında uzun zamandır hayatımızda, uzun zamandır kullanılıyor ama özellikle üretken yapay zeka (Generative AI) dediğimiz konuyla beraber çok başka bir seviyeye geçmiş durumda."

"BU KADAR HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATIMIZA GİRİŞ YAPMIŞ DURUMDA"

ChatGPT'nin ise artık çok daha gelişkin, çok daha yetkin bir noktada olduğunu belirten Eratay, "ChatGPT'nin 1 milyon kullanıcıya ulaşma süresi 5 günmüş yani 1 milyon kullanıcıya 5 günde ulaşabilmiş. Bunu karşılaştırmamız gerekirse, Instagram 1 milyon kullanıcısına 2,5 ayda erişebilmiş, Facebook 10 ayda erişebilmiş. Yani bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza giriş yapmış durumda üretken yapay zeka." dedi.

Eratay şöyle devam etti:

"ŞU ANDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ DALGASININ İÇİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

"Diğer taraftan 2023'te tüketici tarafında ve bu yetkinlik tarafında büyük bir hızlanma görürken, 2024'ten itibaren aslında yapay zekanın ve üretken yapay zekanın şirketlerin hayatında çok hızlı bir şekilde yer edindiğini ve şirketleri dönüştürmeye başladığını görmeye başlıyoruz. Artık 2024'ten itibaren şirketlerin yapay zeka ile birlikte uyguladıkları use case dediğimiz, farklı farklı senaryoların çok artmaya başladığını hem görüyoruz hem görmekteyiz hem de görmeye devam edeceğiz. Şu anda yapay zeka teknoloji dalgasının içine girmiş bulunuyoruz ve bu özellikle üretken yapay zeka ile beraber çok hızlı bir şekilde bir dönüşümü başlatıyor."

ÜÇ TEMEL FARK

"Aslında geleneksel yapay zeka ve bunun getirdiği klasik yapay zeka modelleri bunların işte şirketlerde kullanılması, örneğin bir bankada kredi skorlamasında kullanılması uzun zamandır hayatımızda." diyen Eratay, üretken yapay zekanın klasik yapay zekadan üç temel farkını şöyle açıkladı:

"Bir tanesi dil. Yani eskiden klasik yapay zeka daha çok algoritmalar ve coding ve komutlarla çalışırken, üretken yapay zeka dil üstünde ve dili anlayarak ve dil üstünden üreterek çalışıyor ve bu Large Language models denilen yani dil modellerinin aslında artık yapay aeka tarafından işlenebilmesi, anlayabilmesi ve ona yine dille cevap verebilmesi en büyük yenilik. ikincisi veri modelleme. Eskiden yine klasik yapay zekada bizim çok structured data dediğimiz böyle düzenlenmiş verileri oluşturmamız ve bu veri setleriyle beslememiz modelleri gerekiyordu. Şimdi yine bu üretken yapay zekanın en büyük farkı, herhangi bir veriyi, herhangi bir formatta, herhangi bir şekilde bunun içine atabiliyorsunuz ve bu yapay zeka bu veriyi tarayıp anlam çıkarıyor ve onu işleyebiliyor. Bu da tabii çok büyük bir esneklik, hız ve kolaylık katıyor bu teknolojinin kullanılmasında. Üçüncüsü de üretim."

"ŞİRKETİN NE BÜYÜMESİNİ, NE KARLILIĞINI, NE VERİMLİLİĞİNİ BU UFAK BİR İKİ DENEME İLERİ GÖTÜRMÜYOR"

Eratay, yapay zekanın şirketlerdeki yansımalarını değerlendirdi. "Herhangi bir dijital teknolojiyi böyle meraklı bir şekilde bir iki ufak denemeyle, pilotuyla yapmak yetmiyor yani daha doğrusu şirkete bir katkı sağlamıyor" diyen Eratay, "Koskoca bütünsel 1 milyar dolarlık geliri olan şirketin ne büyümesini, ne karlılığını, ne verimliliğini bu ufak bir iki deneme ileri götürmüyor. Dolayısıyla yine burada biraz holistik dediğimiz bizim bütünsel bir bakış açısıyla bu teknolojiyi şirketin ileriye gitmesinde nasıl kullanabiliriz? Aslında onu düşünmek ve onu planlamak lazım." diye ekledi.

Eratay son olarak, "ChatGPT Nasrettin Hoca fıkrası anlat dediğinizde anlatamıyor ya da anlattığı şey komik değil ama yarın belki onu da yapabilecek yani dolayısıyla bu da çok hızlı gelişiyor." ifadelerini kullandı.