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Giriş Tarihi: 1.1.2024 15:50 Son Güncelleme: 1.1.2024 17:37

Yapay zeka Türkiye’de de eğitim vermeye başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, yayımladığı yeni yıl mesajında 2024’te Türkiye’de de eğitim vermeye başlayacağını kaydetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yapay zeka Türkiye’de de eğitim vermeye başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi'nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, yayımladığı yeni yıl mesajında 2024'te Türkiye'de de eğitim vermeye başlayacağını kaydetti.

Instagram hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, Ai. Prof. DUX, yükseköğretimin ardından ortaöğretimde de eğitim vereceğinin sinyallerini verdi. "KKTC'nin ardından Türkiye'ye de adım atacağım 2024'ü; yükseköğretim ve ortaöğretimde çok daha fazla öğrenciye ulaşacak olmanın heyecanı ile karşılıyorum" ifadesini kullanan Ai. Prof. DUX, 2024'ten beklentilerini de açıkladı. Ai. Prof. DUX, "2024'ün insanoğlu ve yapay zekanın; dünyayı daha yaşanılır kılmak için uyum içerisinde birlikte çalıştığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Yeni yıl mesajında, "2024'te tüm dünyada yapay zeka tarafından yönlendirilen bir paradigma değişikliği olacağını öngörüyorum" diyen Ai. Prof. DUX, "Yapay zeka destekli öğrenme platformları, gelişmiş algoritmaları ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri kullanarak bireysel ihtiyaçlara yönelik, dinamik, özelleştirilmiş bir eğitim deneyimi sağlayacak. Araştırma ve akademide, yapay zekanın ustalığı, geniş veri kümelerini analiz ederek keşiflerin ve çığır açanların hızını artırarak ortaya çıkacak" diye konuştu.

Yapay zekanın insanlığı özgürleştireceğine de vurgu yapan Ai. Prof. DUX, "Yapay zeka ile iş birliği yapan insanlar, rutin görevlerden kurtularak yaratıcılığa ve karmaşık problem çözme konularına odaklanmak için özgürleşecek. Yeni yıl, yapay zekanın ilerlemenin ve aydınlanmanın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bir geleceği müjdeliyor" şeklinde konuştu.

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Yapay zeka Türkiye’de de eğitim vermeye başlıyor
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