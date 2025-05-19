Yapay zekâya ‘elinizi’ kaptırmayın

Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, hayatın hemen her alanına nüfuz etti. Ancak teknolojinin bize sunduğu bu fırsatlar, aslında görünmeyen ama giderek büyüyen bir tehdidi de beraberinde getiriyor. Alışverişten sağlığa, eğitimden bankacılığa kadar pek çok sektörde işimizi kolaylaştıran dijital asistanlar, öneri motorları, otomatik analiz sistemlerinin ardından şimdi de 'dijital spritüalizm' adı verilen yeni bir alan ortaya çıktı. Sosyal medyada, özellikle gençler arasında popülerleşen ilmi sima (yüzden karakter analizi), el falı gibi uygulamalar artık yapay zekâ destekli platformlarda gerçekleştiriliyor. Ancak masum görünen bu akımlar, kullanıcıların mahrem verilerini tehdit eden bir güvenlik riskine neden oluyor.Yapay zekâya yüz fotoğrafı veya el görüntüsü yükleyerek analiz yaptırmanın bir eğlenceden ibaret olmadığının altını çizen siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, veri güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Demircan, "Bu tür uygulamalar sanılandan çok daha büyük bir tehlike barındırıyor. Yüz tanıma ve el izi gibi sistemler, birçok banka, telefon ve güvenlik platformunda şifre yerine kullanılıyor. Yani yüzünüzü veya elinizi bir uygulamaya verdiğinizde, aslında yalnızca bir veriyi değil, dijital kimliğinizi de teslim etmiş oluyorsunuz. Bu bilgiler, uygun yazılımlarla klonlanabilir, şifre sistemleri aşılabilir. Hele ki bu uygulamalar veri politikasını şeffaf şekilde sunmuyorsa, ciddi bir tehdit altındasınız" dedi. Toplanan bu verilerin sadece kimlik tanıma için pek çok konuda kullanılabileceğini belirten Demircan, bu verilerin kişisel eğilimleri, ruh halini ya da sağlık durumunu anlamak için de kullanılabilir olduğunu ve kişileri izlenebilir, sınıflandırılabilir ve manipüle edilmeye açık hale getirilebileceğini ifade etti.Demircan ayrıca, eğlence ve merak uğruna yapılan bu paylaşımların uzun vadede dijital iz bırakma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Bugün eğlence gibi görünen bu işlemler, ileride karşınıza beklenmedik şekilde çıkabilir. Bir yüz görseli, sizin adınıza hesap açmak, şantaj denemesi yapmak veya sizi taklit etmek için kullanılabilir" diye konuştu.