Yapay zekâya yasal sınırlama

Güney Kore, yapay zekânın güvenli kullanımını düzenleyen kapsamlı yasayı yürürlüğe koyarak bu alanda dünyada bir ilke imza attı. Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, "Yapay Zekânın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası" isimli düzenleme hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasa kapsamında yapay zekânın yanlış bilgi, deepfake içerikler ve diğer zararlı etkilerine karşı kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, kullanıcıların günlük yaşamı ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek alanlarda kullanılan sistemlerin "yüksek riskli yapay zekâ" olarak tanımlanacağı, insanların yapay zekâ ürünlerini anlaması için filigran kullanılmasının şart koşulduğu, belirli standartları karşılayan şirketlerin de ülkede temsilci bulundurması gerekeceği kaydedildi.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ

Yasanın, şirketler ve geliştiricilere yapay zekâ kaynaklı risklere karşı daha fazla sorumluluk yüklediğine işaret edilen açıklamada, yapay zekâ tarafından üretilen yanıltıcı içerikler ve "deepfake"lerle mücadele kapsamında hükümete para cezası uygulama ve soruşturma başlatma yetkisi verildiği ifade edildi. Yasanın, dünyada yapay zekânın kullanımına ilişkin ilk kapsamlı yasal düzenleme olma özelliği taşıdığı vurgulandı.