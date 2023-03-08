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Giriş Tarihi: 9.3.2023

‘Yapı denetiminin yapılmasından zevk alıyoruz’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Yapı denetiminin yapılmasından zevk alıyoruz’
HATAY'IN Antakya ilçesinde 85 kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu'nun (44) 5 yıl önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu belirten Zorsu'nun röportajında, "Yapı denetimi temelden inşaatın bitimine kadar sürekli bizi denetim altına alıyor. Her kademede demir ve beton aldırıyoruz. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Projeye uygunluğunu bire bir sağlıyoruz. İnsanlara güzel yaşam alanları oluşturuyoruz. Müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. Hedefimiz Antakya'da ulaşabileceğimiz en üst seviyeye ulaşmak" dediği dikkat çekti. Depremden sonra ortadan kaybolan Salih Zorsu, güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

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‘Yapı denetiminin yapılmasından zevk alıyoruz’
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