“Yapılan çalışmalar başarıyı getirdi”

Bütçe görüşmeleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırıkkale İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara "İl Özel İdare Bütçe ve programlarının görüşülmesi sonucunda 2022 Mali yılı Performans Plan ve Çalışmalarını da kapsayan, İl Özel İdare Bütçesi, 100 milyon TL Gelir ve Gider olarak İl Genel Meclisimizce oybirliğiyle karara bağlanmıştır" dedi.

BÜTÇEYİ YAPMAKTA ÇOK ÖNEMLİDİR

İl Genel Melis Başkanı Çaykara, "Bu bütçe ile ilimizin 2020-2024 mali yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plandaki hedefler ön plana alınmış ve İlimiz açısından hayati önem arz eden çalışmaların tüm kesimleri kucaklayacak bir şekilde planlanmasında İl Genel Meclis Üyeleri olarak büyük özen gösterilmiştir. Bildiğiniz üzere "bütçeler tahmini gelirlerini ortaya koyan çalışmalardır. O nedenle gerçekçi bir bütçeyi yapmakta çok önemlidir." Ayrıca yapmış olduğumuz programlar, beklenen hizmet ve çalışmalardır. Bu sebeple, 2019 Yılı Mahalli İdareler seçiminde belirlenen, İl Genel Meclisinin 3. yılında, Meclisimizin halkımızı umutsuzluğa düşürmeden ve Meclise olan güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALAR BAŞARIYI GETİRDİ

"2022 Bütçesinde de geçmiş yıllarda kıt kaynaklarla yaptığımız, hizmet ve başarıyı yakalayacağız. Bütçemizi öngörü çerçevesinde tahmini gelirlerin hesaplanmasıyla oluşturduk. Geçmiş iki yılın başarısındaki en önemli sırrın ise ayakları yere basan ve kimseye boş umut vaat etmeyen gerçekçi bütçelerin hazırlanması olarak değerlendirdik. Bunun yanı sıra son iki yılın ortalama yatırım giderlerine bakıldığında, bütçe içerisindeki oranın yüzde 26'lara rağmen dış kaynaklarla büyük yol kat edildiği, bu anlayış ile yapılan tüm çalışmaların başarı getirdiği geriye bakıldığında görülmektedir" ifadesini kullandı.

2022 MALİ YILI BÜTÇESİNİN DAĞILIMI

Bütçe dağılımı ile ilgili bilgilerde aktaran Başkan Çaykara "Bu kapsamda 100 milyon olarak belirlediğimiz 2022 mali yılı bütçesinin dağılımı: Personel giderlerimizin bütçe içerisindeki oranı yüzde 22, mal ve hizmet alımı giderlerimiz yüzde 18, kurumlara ödenen kanuni paylarımız yüzde 12 ve en önemlisi ise yatırım giderlerimizi yüzde 26 olarak belirledik. Böylesine önemli bir rakamı yatırıma dönüştürebilen İl Özel İdarelerinin az sayıda olup, yatırımlarını istikrarla sürdüren sayılı özel idarelerin arasında olmaktan da büyük bir gurur duymaktayız".

BETON YOLLAR YAPILDI

"2021 yılı KÖYDES Programı kapsamında 20 bin 70 kilometre ile İdaremiz bütçesinden 31 bin 20 kilometre olmak üzere toplam 51 bin 90 kilometre beton yol yapılmıştır. 2021 yılında İlimize bağlı köylerimizde 177 kilometre stabilize yol tamamlanmıştır. Kırıkkale İl Özel İdaremiz bünyesinde kurulan Kilit Parke Fabrikası ve Beton Santrali için yaklaşık olarak 5 milyon 715 bin TL harcama yapılmıştır. Bu tesiste kurulduğu günden itibaren toplam 153 bin 131 metrekare kilit parke üretilmiştir. "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında toplam 41 köyümüze 116 bin 700 metrekare kilit parke döşenmiştir".

EN GÜZEL KÖY BENİM KÖYÜM

Ayrıca Yeşilvadi, Şehitlik Anıtı, Obaköy ve Huzurköy gibi 11 adet sosyal donatı alanlarında da 19.772 metrekare kilit parke döşenmiştir. Toplam üretilen 153 bin 131 metrekare kilit parkenin 136 bin 472 metrekaresi kullanılmış olup fabrikamızın stoğunda 16 bin 659 metrekare kilit parkemiz bulunmaktadır. Ayrıca tesisimizde toplam 15 bin 648 adet bordür üretilmiştir. Bu bordürlerden "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamındaki 41 köyümüz ve diğer tesislerde 7 bin 690 adet kullanılmış olup Fabrikamızın stoğunda 7 bin 958 adet bordürümüz vardır.

71 KÖYDE İÇME SUYU ÇALIŞMASI

2021 yılında 71 adet köyümüzde içme suyu tesis geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu güne kadar İdaremizce yapılan Macera Parkı için 235.000 TL. Obaköy ve Yeşilvadi için ise 12 milyon 241 bin 158 TL harcama yapılmıştır. 2022 Yılı için yapılan planlama ve çalışmaların İlimize hayırlar getirmesini temenni ederken, bu çalışmalara katkıda bulunan, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve Teşkilatımıza teşekkür ederim" dedi.