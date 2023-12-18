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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Yapılan iğne sonrası kalp krizinden öldü

Yüksek ateşle götürüldüğü hastanede iğne yapılan 1.5 yaşındaki Yağmur Lina Önen, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aile, “Yanlış yaptım” diyen doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu

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Yapılan iğne sonrası kalp krizinden öldü
İstanbul Avcılar'da yaşayan Kezban Duygu Önen ve Engin Önen çifti, 1.5 yaşındaki kızları Yağmur Lina Önen'i yüksek ateş şikayetiyle temmuz ayında bir sağlık ocağına götürdü. Tedaviden sonuç alamayan aile iki hastaneye daha gitti. Minik Yağmur, tam olarak iyileşmeyince 6 Ağustos gecesi aile bu kez Avcılar Gümüşpala'daki bir özel hastanenin yolunu tuttu. Yapılan tahlillerde Yağmur Linan'nın ishal ve ateşin yanı sıra böbreğinde protein kaçağı tespit edildi. Evine gönderilen Yağmur'un yeniden fenalaşması üzerine aile, hastaneye tekrar gitti. Bu kez 1.5 doz iğne yapıldı. Kısa süre sonra kalp krizi geçiren Yağmur Lina hayatını kaybetti. Evlatlarının ölümüyle sarsılan aile, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



ÇOCUK DOKTORU DEĞİLDİ
Anne Kezban Duygu Önen, "Kızımı 40 derece ateşle hastaneye götürdüm. Zehirli ishal tespit edilmesine rağmen kısa bir tedavinin ardından kızım eve gönderildi. Ayrıca çocuk doktoru olarak bildiğimiz kişi, yetişkin yoğun bakım doktoru çıktı. Çocuk doktorunun imzasını ve kaşesini kullandığını görünce tepki gösterdim. 'Siz çocuk doktoru değilsiniz' dedim. 'Evet değilim. Hafta sonu çocuk doktoru olmadığı için bizler kaşe ve imza kullanıyoruz' yanıtını verdi. Ben yoğun bakım ya da yatış istedim. Kendisi 'hayır eve gidebilirsiniz' dedi. Tekrar gittiğimizde durumunun kötüye gittiği ortaya çıktı. Sonra doktor, hemşireye bir iğne söyledi. 'Ne iğnesi?' diye sorduğumda bronşları açılsın diye cevap verdiler. 1.5 doz vurdu. 'Çok değil mi ufacık bebeğe?' dediğimde ise 'Normal' cevabını aldım. İğne vurulduktan sonra kızım kalp krizi geçirdi. Sabaha karşı kızım vefat etti. Doktor yanıma gelip, 'Yanlış yaptım. Hakkınızı helal edin' deyip gitti. Şu anda da ortada yok. Dün kızımın doğum günüydü ve iki yaşına girecekti. Oğlumun doğum gününde kızımı kaybettim. En büyük acım da bu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Baba Engin Önen (42) ise, "Kızımın ölümünde ihmal var. İhmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Ailenin avukatı Ebru Yeğinoglu Özcan da, "Hastane ölüm raporuna ölümü 'normal' olarak yazmış. 3 defa kalbi duran ve iğne sonucu yaşanan ölümün normal olduğunu kabul etmiyoruz. Doktorun meslekten men edilmesini ve hatta hastanenin kapatılmasını istiyoruz" dedi.

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Yapılan iğne sonrası kalp krizinden öldü
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