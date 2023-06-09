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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Yapılmamış ameliyatları devlete faturaladılar

Emir SOMER Emir SOMER
Yapılmamış ameliyatları devlete faturaladılar
İstanbul'da bazı özel göz hastanelerinin önlerine açılan stantlar üzerinden "Ücretsiz Göz Tansiyonu Ölçme" bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerini temin eden bir çete, daha sonra bu kişileri göz ameliyatı olmuş gibi gösterdi. Gerçeğe aykırı olarak veri girişleri yapan çete, astronomik rakamlarla ameliyat yapılmış gibi kayıtlar oluşturarak masrafları SGK'ya fatura etti. Bu yöntemle yaklaşık 63 milyon liralık bir kamu zararına yol açıldı. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 29 doktor ve iki hastane yöneticisinin de yer aldığı 40 kişiye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 5 ilde 28 şüpheli gözaltına alındı.

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Yapılmamış ameliyatları devlete faturaladılar
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