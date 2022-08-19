Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.