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Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:25 Son Güncelleme: 19.8.2022 22:25

Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Yapımına 1173’te başlanan Pisa Kulesi’nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır?

A- 1708
B- 1808
C- 1908
D- 2008 (CEVAP)

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Yapımına 1173'te başlanan Pisa Kulesi'nde hangi yıldan beri herhangi bir eğilme olmamıştır?
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