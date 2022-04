Yaptığı iyiliklerle ABD’de Türkiye’nin gururu oldu

Diyarbakır'dan 17 yıl önce kaçak yollarla gittiği ABD'de sokaklarında yaşadığı New York kentinde yoksul ve sokakta yaşayan evsizler için ortaya koyduğu mücadeleden dolayı ödüllere layık görülen Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, iyilik ödüllerine doymuyor. "Evsiz sokakta yaşayan kimse kalmayacak" sloganıyla New York'ta başlattığı kampanya ile dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırlı Pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, George H.W. Bush ve The Points Of Light Vakfı tarafında gösterildiği iyilik ödülünü alarak, ABD'deki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Manhattan'daki pizza salonlarında evsizleri doyuran Hakkı Akdeniz, özellikle koronavirüs pandemisi döneminde New York sokaklarında yaşayan sayısı bilmediklerini binlerce evsiz ve yoksulu doyurduklarını söyledi.

"ÖDÜLÜ BAŞKALARINA İLHAM VERMEK İÇİN KULLANACAĞIM"

Amerika'ya gittiği ilk yıllarda kendisi de evsizler gibi sokakta yaşayan ve şuan New York'un en popüler insanları arasına girmeyi başaran Hakkı Akdeniz, Bush ve The Points of Light vakfına bu inanılmaz ödül için teşekkür ederken, onur duyduğunu söyledi. Ödülü başkalarına ilham vermek için kullanmayı umduğunu belirten Akdeniz, "Bu ödülü başkalarına iyilik yapmaları ve ilham vermek için kullanmayı umuyorum. Umarım insanlar bunu görür. Bu benim için ömür boyu sürecek bir başarı ve çok mutluyum" dedi.

EVSİZLER İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Karantina döneminde sokaklarda yaşayan binlerce evsizin olduğunu anımsatan Akdeniz, "Biz sağlığımız için savaşırken onlar yemek için savaşıyorlar. Evsizlik her yerde, ama onları gerçekten görmüyoruz ve onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Hepimizin bildiği gibi evsizliğin sona erdirilmesinde aşılması gereken en büyük sorun onlara iş bulmaktır. Her işletme onlara iş teklif edebilirse, oyunu kesinlikle değiştirebiliriz ve sokakta evsiz kimse olmayacaktır" ifadelerini kullandı.