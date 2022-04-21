Haberler Yaşam Haberleri Yaptığı iyiliklerle ABD’de Türkiye’nin gururu oldu
Giriş Tarihi: 21.4.2022 14:36 Son Güncelleme: 21.4.2022 14:44

Yaptığı iyiliklerle ABD’de Türkiye’nin gururu oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yaptığı iyiliklerle ABD’de Türkiye’nin gururu oldu

New York’ta yoksul ve evsizler için mücadele eden Hakkı “Evsiz sokakta yaşayan kimse kalmayacak” kampanyası başlattı.

Diyarbakır'dan 17 yıl önce kaçak yollarla gittiği ABD'de sokaklarında yaşadığı New York kentinde yoksul ve sokakta yaşayan evsizler için ortaya koyduğu mücadeleden dolayı ödüllere layık görülen Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, iyilik ödüllerine doymuyor. "Evsiz sokakta yaşayan kimse kalmayacak" sloganıyla New York'ta başlattığı kampanya ile dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırlı Pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, George H.W. Bush ve The Points Of Light Vakfı tarafında gösterildiği iyilik ödülünü alarak, ABD'deki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Manhattan'daki pizza salonlarında evsizleri doyuran Hakkı Akdeniz, özellikle koronavirüs pandemisi döneminde New York sokaklarında yaşayan sayısı bilmediklerini binlerce evsiz ve yoksulu doyurduklarını söyledi.

"ÖDÜLÜ BAŞKALARINA İLHAM VERMEK İÇİN KULLANACAĞIM"

Amerika'ya gittiği ilk yıllarda kendisi de evsizler gibi sokakta yaşayan ve şuan New York'un en popüler insanları arasına girmeyi başaran Hakkı Akdeniz, Bush ve The Points of Light vakfına bu inanılmaz ödül için teşekkür ederken, onur duyduğunu söyledi. Ödülü başkalarına ilham vermek için kullanmayı umduğunu belirten Akdeniz, "Bu ödülü başkalarına iyilik yapmaları ve ilham vermek için kullanmayı umuyorum. Umarım insanlar bunu görür. Bu benim için ömür boyu sürecek bir başarı ve çok mutluyum" dedi.

EVSİZLER İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Karantina döneminde sokaklarda yaşayan binlerce evsizin olduğunu anımsatan Akdeniz, "Biz sağlığımız için savaşırken onlar yemek için savaşıyorlar. Evsizlik her yerde, ama onları gerçekten görmüyoruz ve onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Hepimizin bildiği gibi evsizliğin sona erdirilmesinde aşılması gereken en büyük sorun onlara iş bulmaktır. Her işletme onlara iş teklif edebilirse, oyunu kesinlikle değiştirebiliriz ve sokakta evsiz kimse olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Patlayıcıyı poşetli kadın mı bıraktı? TÜGVA'dan son dakika açıklaması geldi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Karadeniz gazı için süper teşvik geliyor! KDV muafiyeti hamlesi...
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için 'MEGA' hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu! Elektriği kesildi
SON DAKİKA: Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaptığı iyiliklerle ABD’de Türkiye’nin gururu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA