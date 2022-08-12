Yaptığı organ nakilleriyle yüzlerce hayat kurtardı organ yetmezliğinden vefat etti

Türkiye onu, vatandaşları organ nakline, Kuranı Kerim'deki Maide Suresi'nin 32'inci ayetiyle ikna eden doktor olarak tanımıştı. 500'ün üzerinde organ nakli yapan Doktor Timur Didnen 3 yıl önce yakalandığı böbrek yetmezliği rahatsızlığı sonrası da malulen emekli oldu.

40 yıllık doktorluk hayatını 2021 yılının Mart ayında noktalayan Didinen, böbrek nakli sırasına girdi. Canlı nakil kabul etmeyen ve kadavra sırasına giren Doktor Didinen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bursa'yı yasa boğan Timur Didinen için 23 yıl çalıştığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene eşi Nilgün Didinen, ikiz okulları Serhan ve Turhan ile akrabaları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından Arifan Camii'nde cenaze namazı kılınan Didinen'in naaşı Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKANLIK TARAFINDAN SAYISIZ ÖDÜL ALDI

Bursa'da görev yaptığı 10 yıldan fazla sürede yaptığı organ nakilleriyle yüzlerce kişinin yeniden hayata tutunmasına vesile olan Timur Didinen'in mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, Organ Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkez Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar yaptığı açıklamada, "Timur Bey ile 10 yılı aşkın süre organ nakli alanında beraber çalıştık. Gerçekten 10 yılı aşkın süredir yüzlerce insanın hayata tutunmasına vesile olmuş birisidir. Türkiye'nin en başarılı koordinatörlerinden bir tanesiydi. Defalarca Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nden ödüller aldı. Yıllarca Çekirge Devlete Hastanesi'nde birçok insana umut oldu" dedi.

CANLI NAKLİ KABUL ETMEDİ KADAVRA BEKLEDİ

Op. Dr. Timur Didinen'nin bir süredir diyabet ile mücadele ettiğini ve organ beklediğini anlatan Dr. Çınar, "Son 3 yıldır aslında hastalığı ağırlaştı' diyebiliriz. 2 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. 2 yıldır kendisi organ bekleme listesindeydi. Canlı nakil talep etmedi, kadavradan bekleme sırasında beklemek istediğini söyledi. Onunla birlikte birçok organ nakli yaptık ama ne yazık ki kendisine uygun organ çıkmadı. Keşke ona uygun organ bulunabilseydi. Kendisi organ bulunacağına inanıyordu. Bulduğumuz birkaç organ kendisine uymadı. Çok iyi bir insan, iyi bir hekim, iyi bir arkadaş, iyi bir dosttu. Çok üzgünüz, yakınlarına sabırlar diliyorum. Kendisi organ naklinde bizlere hep örnek oldu. Birçok kongrelerde onu dinledik. Hastalarla iletişimi çok farklıydı. Onu kendimize örnek aldık" diye konuştu.