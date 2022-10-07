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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Yaptığım doğru değildi, pişmanım

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yaptığım doğru değildi, pişmanım
İstanbul'da Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandalla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçu birbirine attı. Videoda yaşlı kadının üzerine paraları attığı görülen yoğun bakım hemşiresi şüpheli Ali Erata, "Alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. İlgilenen bir akrabası yoktu. Sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer nedeniyle nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde 'kasadan paralarımı getir' demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

'İNSANLIK AYIBI'
Skandal videonun çekildiği gün kendisinin hastanede nöbetçi olduğunu söyleyen şüpheli İrem Aysima Erol ise, "Video çekilirken orada değildim. Paranın atıldığı videoda ikinci bir kadın sesi var ama o ben değilim. Fakat bir kısım şüphelinin o şahsı koruyup bana iftira attıklarını düşünüyorum" dedi. Şüpheli Emrah Örgün de şüpheli Ali Erata'nın kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediğini belirterek, "Ben suçsuzum. Ben hastanede nedeniyle kimseye eziyet edildiğine şahit olmadım. Eziyet bir insanlık ayıbıdır" diye konuştu.

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Yaptığım doğru değildi, pişmanım
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