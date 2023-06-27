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Giriş Tarihi: 27.6.2023 10:00 Son Güncelleme: 27.6.2023 10:18

Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’nden 2022-2023 bahar döneminde mezun olmaya hak kazanan 205 öğrenci, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ortak törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden 2022-2023 bahar döneminde mezun olmaya hak kazanan 205 öğrenci, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ortak törenle mezuniyet coşkusu yaşadı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende misafirler için Elektirik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Dimililier ve Ünel Bensel tarafından, Kıbrıs ezgilerinden oluşan kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, 6 Şubat Türkiye depremlerinde hayatlarını kaybedenler ve Şampiyon Melekler alkışlarla anıldı.

Mezun olan öğrencilere seslenen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Hayatınızın büyük dönüm noktalarından birini başarıyla geçtiğiniz için hepinizi içten kutluyorum. Mezuniyet; uzun ve zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılan özel bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak; emek, özveri ve kararlılık gerektirir. Tutkulu olun. Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin" dedi.

YDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan ise "Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Artık her biriniz, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluk taşıyan genç mühendislersiniz" derken, YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden da "Üniversitemizde almış olduğunuz eğitim ve özgün yenilikçi fikirlerinizle alanınızda cesur adımlar atacağınızdan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Mühendislik fakültesi mezunları adına konuşan Taha Yasin Çavuş, tüm mezunların büyük bir heyecan ve onur yaşarken üniversite hayatlarını geride bırakmanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Ziraat fakültesi mezunları adına peyzaj mimarlığı bölümü mezunu Tarık Karl Aksaç da "Yıllar süren zorlu bir eğitimin ardından edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerle birlikte bugün burada mezuniyet kutlamamızı yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken,. Mühendislik fakültesinin uluslararası mezunları adına konuşan fakülte birincisi Ali Nikukar ise, "Zorlu mühendislik eğitimi boyunca bir birimizi destekleyerek pek çok başarıya imza attık" şeklinde konuştu.

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