Yaptırdığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Bodrumlu merhum hayırsever, Bitez Mahallesi'ndeki Gülsevim-Rüştü Kaynak Camii ve Gümbet Mahallesi'ndeki Ayşe Gülsevim–Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ni yaptırmıştı. Gülsevim Kaynak için bugün öğle namazı sonrası Bitez'de adını taşıyan Gülsevim-Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaynak, bânisi olduğu camiiden sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Kaynak'ın vefatı sonrası Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı taziye mesajı yayınladı. Müftü Kapancı mesajında şu ifadelere yer verdi: " Merhume Gülsevim annemiz ömrünü hayri hizmetlere adamış, ardında adını daima yaşatacak nice eserler bırakarak dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Bodrum Müftülüğü ailesi olarak merhume annemize Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Rabbim mekanını cennet, salih amellerini kendisine enis ve yoldaş eylesin." dedi.

Kaynak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'na defnedildi.