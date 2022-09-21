Yaraladığı kişiyi öldürmek için pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçede galericilik yapan Zeki Koçin, oğlu T.M. Koçin ile birlikte akşam galerisini kapatarak evlerine gitmek üzere aracına bindi. Bu arada şizofreni hastası olduğu belirtilen kişi Zeki Koçin ve oğlunun içinde bulunduğu araca bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırdı. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışan komşusunun aracına birkaç el daha ateş eden şizofreni hastası T.A., 15 yaşındaki T.M. Koçin'in bacağından yaraladı. Oğlunun yaralandığını söylemesi üzerine özel bir hastaneye giden Koçin ve oğlunu takip eden şizofreni hastası hızını alamayıp komşusunu öldürmek için elindeki pompalı tüfekle hastanede daldı.

OLAY SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Elindeki pompalı tüfekle hastanenin acil servisine dalan ismi bilinmeyen saldırgan saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerini yansıdı. Görüntülerde Pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren saldırgan oda oda Zeki Koçin ve oğlunu arıyor. Saldırganı fark eden bir güvenlik görevlisi onu durdurmaya çalışıyor. Saldırgan tüfeğini güvenlik görevlisine doğrultuyor. Güvenlik görevlisi ondan uzaklaşırken, hastanede vatandaşlar panik halinde koşuşturuyor.

ZEKİ KOÇİNİ BULUYOR

Yaşanan panik esnasında saldırgan komşusu Koçin'i, oğlunun tedavi edildiği odada buluyor. Doktor ve polislerin olduğu odada Koçin'e silahını doğrultan saldırgana polis engel oluyor. Biri sevil iki polis silahlarını çekerek saldırgana müdahale etmeye çalışıyor. Bütün uyarılara rağmen saldırgan silahını atmıyor. Bir ara silahını polislere de doğrultmaya çalışan saldırgan silahını indirince polisler ateş açmıyor. Büyük bir soğuk kanlılıkla saldırgana müdahale eden polisler bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği alıyor ve saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getiriyor.

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Saldırıya maruz kalan Zeki Koçin saldırganın hastaneye gelerek odalarda kendilerini aradığını belirterek, "Evimin yanında bekledi, oğlum ve ben araçtan inerken ateş etmeye başladı. Biz olay yerini terk ederken, 5-6 el arkamızdan ateş etti. Canımızı kurtarmaya çalışıp, kaçarken, oğlum yaralandığını söyledi. Bu arada ben polis ekiplerine haber verdim ve hastaneye gittim. Daha sonra elinde tüfekle hastaneye gelerek oda oda bizi arıyor. Bizim yanımızda polisler vardı elinde tüfekle geldi. Polisler o anda bana kalkan oldu. O anda oğlumda tedavi ediliyordu ve 3 sefer ateş etmeye çalıştı. Bu adama nasıl rapor verildi şaşırıyorum. Çocuğumun ve benim psikolojim bozuldu. Buna verilmiş bir rapor istedikleri gibi hareket ediyor. Bu raporun bozulmasını istiyorum. Bunların akli dengesi yerinde, kıraathaneye giden bir insan. Can güvenliğimiz yok artık" dedi.

Gözaltına alınan saldırganın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının teyidi için Adana'da hastaneye sevk edildiğini belirten Koçin, sol bacağından yaralanan oğlunun tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.