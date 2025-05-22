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Giriş Tarihi: 22.5.2025 11:03 Son Güncelleme: 22.5.2025 11:12

Yaralama suçundan tutuklandı: Evine kenevir serası kurduğu ortaya çıktı!

Adana’da kasten yaralama suçundan tutuklanan K.Ö.’nün (42) evinin odasında termal çadır içerisinde kurulan özel düzenekli serada 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yaralama suçundan tutuklandı: Evine kenevir serası kurduğu ortaya çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine giren K.Ö.'nün, evinde uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaştı.

EVDEN UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Ekipler, K.Ö.'nün Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesine baskın yaptı. Eve giren polis, bir odanın uyuşturucu serasına çevrildiğini tespit etti. Arama yapan ekipler termal çadır içerisinde, özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yaralama suçundan tutuklandı: Evine kenevir serası kurduğu ortaya çıktı!
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