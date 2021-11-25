Yaralar bir bir sarılıyor! Afet nerede devlet orada

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ülkenin dört bir yanında meydana gelen sel, deprem, yangın gibi afetler sonrasında yaralar hızla sarılmaya devam ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar da yarın törenle hak sahiplerine teslim edilecek.