“Yaralarımızı birlikte saracağız”

Yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebiyle yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde Salihli'nin Yağbasan mahallesinde başlayan ve gün boyunca süren yangın birçok hayvanın telef olmasına ve birçok tarım arazisinin yok olmasına sebep oldu.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, yangın çıktığı ilk andan itibaren kamuoyunu sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarla bilgilendirdi. Yangına müdahale eden ekiplere çevre illerden takviye yapılması için çalışmalar yürüten Arınç, yangın kontrol altına alındıktan sonra bir açıklama da gerçekleştirdi. "Bu Manisa'mızda son bir hafta içinde mücadele ettiğimiz beşinci yangın. Hem mevsim şartları hem de yangınların çıktığı araziler yangınla mücadele etmemizi zorlaştırıyor. İlk olarak tüm vatandaşlarımızın yangına sebep olmamak için azami hassasiyet göstermesini istiyorum" diyen Arınç yangınla mücadele eden ekiplere de hem geçmiş olsun dileklerini sundu hem de teşekkürlerini iletti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

"Salihli'deki yangında yaralanan ve tedavileri tamamlanarak taburcu olan personellerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diyerek açıklamasına devam eden Arınç, "Yangının ilk saatlerinden itibaren Salihli Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu ve Tarım İl Müdürümüz Metin Öztürk ile sürekli irtibat halinde olduk. An itibariyle bölgede hasar tespit çalışmalarımız başladı. Kendileri bu çalışmaları yakında takip ediyor, bizleri de bilgilendiriyorlar. Çiftçilerimizin hem mahsul hem de hayvan olarak kayıpları olduğunu biliyoruz. Kayıpları telafi edebilmek için gerekli önlemleri hemen alacak destek olabilmek adına kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yapmalarını sağlayacağız" dedi.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Geçtiğimiz senelerde de hem Manisa'da hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer doğal afetlerle karşılaşıldığını hatırlatan Arınç, "Bizler bu tarz afetlerden birlik ve beraberliğe sarılarak daha güçlü çıkan büyük bir milletiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimiz ve hükümetimiz çiftçimizin yanında. Bu kötü günleri en kısa sürede geride bırakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.