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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Yaralı ayağına aldırmadan 30 hayat kurtardı

ERTAN GÜRCANER
Yaralı ayağına aldırmadan 30 hayat kurtardı
Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da görevi başında yakalanan ve ailesiyle birlikte yara almadan kurtulan 25 yıllık polis memuru Mehmet Mustafa Özbilgin (58), hayat kurtardığı sırada ikinci depreme yakalandı. Ayağına düşen beton parçasına aldırmadan hayat kurtarmaya devam etti. 30'dan fazla kişiyi kurtardı. Ancak ayağındaki yara büyüyüp yürüyemez hale gelince iki ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Sağlığına kavuşan Özbilgin, "İnsanlar fani ama devlet her zaman bakidir. Allah devletimize zeval vermesin. Biz ülke olarak çok büyük bir aileyiz. Zor günlerde birbirimize kenetlenip, birlik beraberlik içinde hareket eden bir milletiz. Bu birlik ve beraberlikle bu travmanın da üstesinden geleceğiz. Buna inancım tam" dedi.

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Yaralı ayağına aldırmadan 30 hayat kurtardı
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