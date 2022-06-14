Yaralı bulunan Caretta tedaviye alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik personeli Dörtyol sahilini temizlerken, sahilde bir Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası buldu. Kaplumbağanın yaralı olduğunu fark eden temizlik ekipleri hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği yetkililerine haber vererek yardım istedi.
HBB ekipleri, Milli Parklar yetkilileri gelene kadar yaralı halde duran kaplumbağanın başından ayrılmadı. Ekipler, sahildeki yuvalama alanında buldukları kaplumbağaya temiz su ile ilk müdahaleyi yaptı.
Büyükşehir ekipleri yaralı hayvanı özenle taşıyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Kampusunda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Deniz Kaplumbağaları rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına tekrar salınacağı öğrenildi.