Yaralı elektrik ustasını kurtarmak için nefes kesen operasyon: Helikopterle kurtarıldı

Derbent ilçesi Gavurdağı mevkisinde bulunan elektrik direklerindeki arızaları tamir eden Özkan Korkmaz, merdivenden düşmesi sonucu ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Korkmaz'ın bulunduğu arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle Konya 3.Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kurtarma helikopteri talep edildi. Özkan Korkmaz yapılan ortak çalışması sonucu helikoptere alınarak kurtarıldı. Konya Şehir Hastanedine getirilen Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.