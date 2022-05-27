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Giriş Tarihi: 27.5.2022 23:04 Son Güncelleme: 27.5.2022 23:19

Yaralı elektrik ustasını kurtarmak için nefes kesen operasyon: Helikopterle kurtarıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yaralı elektrik ustasını kurtarmak için nefes kesen operasyon: Helikopterle kurtarıldı

Konya’nın Derbent ilçesinde dağlık arazide düşüp, ayağını kıran elektrik ustası Özkan Korkmaz (45) nefes kesen operasyonla helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Derbent ilçesi Gavurdağı mevkisinde bulunan elektrik direklerindeki arızaları tamir eden Özkan Korkmaz, merdivenden düşmesi sonucu ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Korkmaz'ın bulunduğu arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle Konya 3.Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kurtarma helikopteri talep edildi. Özkan Korkmaz yapılan ortak çalışması sonucu helikoptere alınarak kurtarıldı. Konya Şehir Hastanedine getirilen Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yaralı elektrik ustasını kurtarmak için nefes kesen operasyon: Helikopterle kurtarıldı
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