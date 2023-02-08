Yaralı halde gelerek eşini ve 2 çocuğunu son yolculuğa uğurladı

6 Şubat tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde ve sat 13,24'de Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde meydana gelen ve birçok ilde etkisini gösteren depremde hayatını kaybedenler gözyaşları içinde memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi. Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki Armağan Apartmanı'nın enkazından çıkarılan özel harekat polisi Mikail Aksan'ın eşi Ayşe (49), çocukları Sevim (25) ve Alperen Aksan'ın (20) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'ye getirildi.

Anne ve çocukları için Nur Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, enkazda yaralanan baba Mikail Aksan, eşi ve çocuklarının tabutuna sarılarak vedalaştı. Cenaze namazlarının ardından Ayşe, Sevim ve Alperen Aksan'ın naaşları, Yuva Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.