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Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:24 Son Güncelleme: 27.11.2021 11:34

Yaralı kartalı donmaktan kurtardı

MİHRİBAN KOÇAKER
Yaralı kartalı donmaktan kurtardı

Hayvan dostu şehir Tokat’ta duyarlı vatandaş sayesinde yol kenarında farkedilen kanadı kırık kartal, donmaktan kurtarılarak Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerine teslim edildi.

Tokat'ta dekorasyon-tasarım işiyle uğraşan ve iş için gittiği Sivas'tan Tokat'a aracıyla dönerken Kızıliniş Mevkiinde yol kenarında bir kartal gören Emrah Polat (30), hayvanın kanadının kırık olduğunu fark etti. Soğuk havanında etkisiyle kartalın hayatından endişelenen Polat, montuna sardığı yaralı kartalı aracına aldı. Yolda Jandarma ile irtibata geçen Polat, tedavi edilmesi için yaralı hayvanı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti. Kartal tedavisinin yapılacağı il merkezine götürüldü. Kartalın iyileştikten sonra doğaya yeniden bırakılacağı öğrenildi.

MUHABBET KUŞU BESLİYORMUŞ

Bir iş için gittiği Sivas'tan dönerken kartalı yol kenarında bulduğunu anlatan Emrah Polat, "Sivas'tan dönerken tam Kızıliniş mevkinde kuşu fark ettim. Yerde yola yakın bir noktada öylece duruyordu. Hatta önce araçla geçtim sonra geri geri gelerek durdum. Kızıliniş mevki zaten kar da yağdığı için oldukça soğuktu. Hayvanın üşüdüğünü fark ettim uyuşmuş gibiydi. Hemen montuma sararak arabaya aldım. Kartal hiç karşı gelmedi bile. Sonra yolda jandarma ile irtibata geçtim ve jandarma timlerimize teslim ettim. Kendim de muhabbet kuşu besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. İnşallah tedavisi tamamlandığında kartal doğaya tekrar salınacak. Zaten jandarma yetkililerimiz iletişim numaramızı aldı. Tedavi bittiğinde bize haber verecekler ve doğaya salınırken görebileceğiz" diye konuştu.

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Yaralı kartalı donmaktan kurtardı
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