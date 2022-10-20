SON DAKİKA | Yaralı madencinin dayısı konuştu: "Garip bir durum yoktu! Olsa o patlamayı yapmazdım

"OCAKTA YAPILACAK TADİLATIN BU DURUMLA BİR İLGİSİ YOKTU"

Ocakta yapılacak tadilatın bu durumla bir ilgisi olmadığını sile getiren Kayhan, şöyle devam etti: "Ocakta bir aspiratör ve vantilatör sistemi var. Bu sistem komple değişecekti ve ocakta 20 gün havalandırma olmayacağı ve ortamı gaz basacağı için sistem tamamen devre dışı bırakılacaktı. Metan gazı kokusuz, renksiz bir gazdır. Mutfak tüpüyle falan karıştırmamak lazım. Orada çalışan biri olarak patlamanın nedeniyle ilgili birçok ihtimal geçiyor aklımızdan ama tam olarak şundan oldu diyemem. Çalışmayanlar bu konuda fikir yürütüyorlar. Püskürme ocakta delinen deliklerde sürekli vardır. Burası kapalı bir ortam, bir delik deliniyor ve o deliklerden normalde gaz püskürür zaten. Bu ortama karışır ve ortam da havalandırıldığı zaman bu gaz ocağın havalandırma sisteminden tahliye edilir. Ondan sonra buraya gelen mühendis, amir, şef, barutçu, sensörler bize bu konuda bilgi verirler gazın boyutu hakkında. Biz de ona göre bir çalışma yaparız. Eğer gaz yüksekse zaten orada çalışmak da mümkün değil. Nedeni araştırılıyor, ben bu konuda konuşursam yanlış olur."