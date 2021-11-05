Yaralı üniversite öğrencisini ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrenciyi Balcalı Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurtların bulunduğu bölgeye acilen üst geçit yapılması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, "Yerel yönetimlerimizin de bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz ve destek vereceklerine inanıyorum" dedi.

Kaza haberini öğrendiği ilk günden itibaren öğrencinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Tuncel'e ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ve başhekim yardımcıları da eşlik etti. Kazazede öğrenci ve ailesiyle sohbet eden Prof. Dr. Tuncel öğrencinin tedavi süreci hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, kazanın yaşandığı yol güzergâhında üst geçit yapılmasının önemine işaret etti. Kampüs alanında olmasına karşın ana cadde, meydan ve bulvarların büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tuncel, "Öğrencilerimizin yoğun bulunduğu yurt bölgesinde acil üst geçit ihtiyacının farkındayız ve bunun için yetkimiz çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Kaza ile ilgili olarak Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle, üst geçit yapılması konusunda istişareler yaptık; girişimlerde bulunduk. Yerel yönetimlerimizin de bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz ve destek vereceklerini ümit ediyoruz. Tek tesellimizin can kaybının olmadığı bu kazanın son olması temennisiyle, öğrencimizin bir an önce iyileşip yeniden aramıza dönmesini diliyorum" dedi.