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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:17 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:26

Yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan yavru dağ keçisi, duyarlı vatandaşlar tarafından görevlilere teslim edildi. Çukurca ilçesindeki vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görevliler tarafından getirildiği Hakkâri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki ilk müdahalesi yapılan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen yavru dağ keçisi, daha sonra Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

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Yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı
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