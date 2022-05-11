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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Yaralı ziyareti dönüşü feci kaza: Aşiret lideri ve bir polis hayatını kaybetti

Yaralı ziyareti dönüşü feci kaza: Aşiret lideri ve bir polis hayatını kaybetti
Hakkarı'de, önceki gün Çimenli Köyü yakınlarında köprü bariyerlerine çarparak kaza yapan ve yaralanan akrabalarını ziyarete gelen aile, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Ancak, ailenin bulunduğu ve Gevdan Aşireti liderlerinden olan eski güvenlik korucusu Kemal Aslan'ın kullandığı minibüs, Sümbül Mahallesi yakınlarındaki Tekser mevkiinde, polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin öldüğü kazada, 5 kişi de yaralandı. Aşiret lideri Aslan'ın cenazesi Beytüşşebap'ta binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Yurtta meydana gelen diğer kazalar ise şöyle:
Antalya'ya yük götüren Arif Canbulut'un (23) kullandığı kamyon, Burdur-Antalya arasındaki Çubuk Beli rampasından inerken kontrolden çıkarak devrildi. 4 ay önce baba olan Canbulut öldü.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde köprü demirine çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Saf (20) ölürken bir kişi yaralandı.
Karabük ün Safranbolu ilçesindeki İncekaya Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan Necla Dursun'a (54) hafif ticari araç çarptı. Dursun ağır yaralanırken, sürücü yardım etmek yerine kaçtı.
Konya'da lise öğrencilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Osmaniye'de Mehmet Sait Avcı idaresindeki tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 15 tarım işçisi yaralandı.

Ahmet KAVAK - Erdoğan ÖZTÜRK - Ali Faik ATAY / SABAH

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Yaralı ziyareti dönüşü feci kaza: Aşiret lideri ve bir polis hayatını kaybetti
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