Yaralılara ilk müdahaleyi milletvekili yaptı

İddiaya göre, Akçakale yolunda seyir halindeki henüz sürücünün ismi belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki plakası belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada takla atan araç hurdaya dönerken TIR şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Kazada takla atan araçtaki 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralıları ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptı. Özcan, kazayı hemen sağlık ve jandarma ekiplerine iletti.



AK Parti Milletvekili Halil Özcan. "Programlarımız için seyahat halindeyken yolda trafik kazası geçirmiş olan yaralı vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.