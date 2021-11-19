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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:26

Yaralılara ilk müdahaleyi milletvekili yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yaralılara ilk müdahaleyi milletvekili yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cezaevi önünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptı.

İddiaya göre, Akçakale yolunda seyir halindeki henüz sürücünün ismi belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki plakası belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada takla atan araç hurdaya dönerken TIR şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Kazada takla atan araçtaki 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralıları ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptı. Özcan, kazayı hemen sağlık ve jandarma ekiplerine iletti.


AK Parti Milletvekili Halil Özcan. "Programlarımız için seyahat halindeyken yolda trafik kazası geçirmiş olan yaralı vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

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Yaralılara ilk müdahaleyi milletvekili yaptı
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