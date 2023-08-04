Yaralının hayat koşusu

Bursa İnegöl'deki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) motosikletle Ersin A. (46) yönetimindeki otomobili sollamasının ardından sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı. Ersin A., otomobille kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A., motosikletin önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), motosikletli kuryeyi darp etmeye başladı. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA