Yaralıya anında müdahale! Tam teşekküllü sahra hastanesi

Sağlık Bakanlığı bölgedeki sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 100 yatağı olan sahra hastanesi kurdu. Hastanede bini aşkın sağlık personeli, 300 civarında ambulans, 35 UMKE aracı bulunuyor. Gece gündüz demeden görev başında olan sağlık çalışanları da hastalara hemen müdahale etmek için alandan ayrılmıyor. Personel, bahçedeki çadırlarda konaklıyor.

AMELİYAT YAPILABİLİYOR

Sahra hastanesi tam teşekküllü hastaneyi aratmıyor. Bir hastanede verilebilecek hizmetlerin yüzde 90'ı burada karşılanıyor. Çadırlarda acil servis, yoğun bakım, genel cerrahi, ortopedi, çocuk hastalıkları, kadın doğum alanları, ameliyathaneler, röntgen ve ultrason ünitesi, laboratuvar ile X- Ray cihazı yer alıyor. Depremin ilk haftalarında daha çok depremde yaralanan hastalara hizmet verilirken, ek olarak poliklinik hizmetleri de yoğunlaştı. Polikliniklerde, daha çok gündelik hastalıklar, üst solunum yolu enfeksiyonları, bazı enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle toza bağlı hastalıklarla müdahale ediliyor. Hastanede yer alan ameliyathanede bazı cerrahi müdahaleler de gerçekleştiriliyor.

NAKİL SAĞLANIYOR

SABAH'a bilgi veren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı'nda görevli Serkan Demirci, "Durumu ciddi olan hastalar kara ambulanslarıyla, deniz araçlarıyla şehir hastanelerine sevk ediliyor. Bahçede Bakanlığının bir pisti de mevcut. Bazı hastalar da hava ambulanslarıyla, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla, TSK helikopterleri ile çevredeki şehir hastanelerine naklediliyor" dedi.