Yaralıya ilk müdahale başkan adayı Dr. Halil Nacar’dan

Dr. Halil Nacar, seçim çalışmaları kapsamında Kışla mahallesinde esnaflarla sohbet ederken bir motosikletlinin karıştığı trafik kazasına şahit oldu. Programını kesen Dr. Halil Nacar, hemen yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Nacar daha sonra yaralıyı sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa bindirdi. Başkan adayı Dr. Halil Nacar, "Yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olalım! Kışla Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasıyla karşılaştığımız motosiklet sürücüsü hemşehrimize ilk müdahalesini yapıp sağlık ekiplerimize teslim ettik.

Kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" dedi.