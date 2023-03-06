Yaralıya müdahale için ambulanstan inen sağlıkçılara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlıkçalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı'ya çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücü Özyıldız gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.