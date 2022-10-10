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Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:45 Son Güncelleme: 10.10.2022 10:51

Yaralıyı hastaneye yetiştirirken yakıtları bitti

Bursa’da tanımadığı 2 kişi tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki Doğan Sünap, telefonla arkadaşlarından yardım istedi. Araçla gelerek yaralı Sünap’ı hastaneye yetiştirmeye çalışan gençlerin acil servise 100 metre kala yakıtları bitti. Sağlık ekipleri araca koşarak yaralıya müdahale etti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yaralıyı hastaneye yetiştirirken yakıtları bitti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede mahallesinde sabaha karşı kaldırımda yürüyen Doğan Sünap, tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklandığını ileri sürdü. Karnından bıçaklanan Sünap, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bir araç bularak hemen yaralı arkadaşının yanına koşan 2 genç, Doğan Sünap'ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirmeye çalıştı.

Hastaneye 100 metre mesafe kaldığı sırada aracın yakıtı bitti. Yolda kalan gençlerin haber vermesi üzerine Hastanenin acil servisinde görevli sağlıkçıların bir kısmı koşarak yaralıya müdahaleye giderken aynı zamanda bir de ambulans gönderildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan Sünap Hastanede tedavi altına alınırken, genci bıçaklayan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yaralıyı hastaneye yetiştirirken yakıtları bitti
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