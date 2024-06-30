Konya Spor Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Emircan Abdullah Beserek, küçüklüğünde çok yaramaz ve hareketli bir çocuk olduğu için baş edemeyen ailesi, 'enerjisini atsın' diye, henüz 8 yaşındayken kick boksa yazdırdı. Antrenmanlara başladıktan sonra, "Bu spor tam bana göre" diyerek daha fazla çalışan Emircan Abdullah, 6 ay sonra miniklerde ilk şampiyonluğunu kazandı.

Aradan geçen sürede 2 dünya şampiyonluğu, 6 Türkiye şampiyonluğu ve birde Avrupa üçüncülüğü kazanan Emircan Abdullah, son olarak Macaristan'ın Budapeşte kentinde 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen WAKO Kick Boks Dünya Kupası final maçında Polonyalı rakibini yenerek dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Bu başarıları ailesinin bile beklemediğini söyleyen 17 yaşındaki milli sporcu, "Herkes enerjimi atayım, biraz hareketlerim kısılsın diye bekliyordu. Ama ben sporu sevdikçe şampiyon olmayı sürdürdüm. Şampiyon oldukça da bu algıda kırıldı. Artık yaramaz değil şampiyon bir sporcuyum" dedi.