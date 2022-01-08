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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Yaramaz tosun yine boş durmadı

İHA
Yaramaz tosun yine boş durmadı
Kocaeli'de yılbaşı gecesi çıktığı iki katlı kulübenin balkonunda mahsur kalan 2 buçuk yaşındaki "Kömür" isimli tosun, sahibinin merdiven başına koyduğu tahtaları boynuzuyla kaldırarak tekrardan balkona çıktı. Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Engin'e ait "Kömür" isimli tosun, yılbaşı gecesinde ahır girişinde bulunan iki katlı kulübenin balkonuna çıkıp mahsur kalmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aşağıya indirilmişti. İsmail Engin, tosunun tekrar balkona çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak, merdiveninin girişini tahtalarla kapattı. Yaramaz tosun, merdiven girişine konulan tahtaları boynuzlayarak yolunu açtı, sonrasında yine aynı yerin balkonuna çıktı. Mahsur kalan tosun için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda kalan Kömür'ü vinç ile aşağıya indirerek, mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Yaramaz tosun yine boş durmadı
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